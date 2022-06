Sangerhäuserin Rentnerin muss nun doch nicht zahlen

Fast vier Jahre alter Konflikt ohne Gerichtsverhandlung beendet. Was den Ausschlag dafür gab.

Sangerhausen - Der Fall sorgte das erste Mal vor mittlerweile fast vier Jahren für Schlagzeilen: Am 9. September 2018 war „Susi“, die Katze, der Sangerhäuser Rentnerin Gertrud Rumi , in einen Baum an der Hasentorstraße geklettert und von der Feuerwehr gerettet worden.