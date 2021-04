Sangerhäuser Wohnungsbaugenossenschaft legt Naturwiese mit Insektenhotel an

Sangerhausen

Ein großes Schild weist darauf hin: In der Sangerhäuser Nordsiedlung engagiert sich die Wohnungsbaugenossenschaft WGS in Sachen Umweltschutz. Um dem Artensterben bei Insekten zu begegnen, hat die Genossenschaft damit begonnen, auf einigen Freiflächen sogenannte Naturwiesen anzulegen. „Eine vielfältige Insektenpopulation hat viele Vorteile. Sie dient als Nahrungsgrundlage und sichert den Bestand der Singvögel“, sagt WGS-Vorstand Kerstin Liebau-Schlüfter. „Zum anderen leisten Insekten einen großen Beitrag zur Bestäubung und Befruchtung von Blumen und Obstgehölzen.“

Deshalb hat die WGS im Rahmen der Umgestaltung des Wohngebiets „Nord“ zunächst auf der Freifläche des ehemaligen Mehrfamilienhauses Feldstraße 7 bis 11 eine Naturwiese angelegt. Eine weitere Blühwiese inklusive eines Insektenhotels entsteht im nicht weit entfernten „Wohnpark Mühlgasse“. Ziel sei es, bedrohten Tierarten wie Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und vielen weiteren Insekten einen neuen Lebensraum im Bereich der Innenstadt zu bieten. Auf den Freiflächen wurden Wildblumensamen gestreut. Eine große Vielfalt an verschiedenen Blumen und Gräsern soll so den Sommer über auf den Flächen wachsen und den Insekten als Lebensraum und Nahrungsquelle dienen. „Die Pflege solch einer Naturwiese ist recht einfach“, sagt Liebau-Schlüfter. Künftig werde die Fläche „sich selbst überlassen“. Eine regelmäßige Mahd würde dem Zweck der Wiese widersprechen. Lediglich einmal im Jahr, vor der Winterperiode, würden Pflegearbeiten durchgeführt.

Sollten die beiden Flächen gut angenommen werden, könnten in den kommenden Jahren weitere hinzukommen. Wer die ökologische Arbeit der Genossenschaft unterstützen will, könne sich gern mit der WGS in Verbindung setzen. Telefon: 03464/54020. (mz/Frank Schedwill)