Schlittschuhbahn soll wieder locken Sangerhäuser Weihnachtsmarkt soll auch 2023 auf dem Marktplatz stattfinden

Erstmals seit Jahrzehnten war der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen im vergangenen Jahr wieder mitten in der Stadt und nicht in der Marienlage aufgebaut. Das Feedback dazu war positiv.