Sangerhäuser Verein „Armer Kasten“ organisiert Musikveranstaltung zur Zeitumstellung

Sangerhausen/MZ - Seit Jahren ist es Tradition, dass der Sangerhäuser Kulturverein „Armer Kasten“ eine Veranstaltung zur Zeitumstellung zurück auf die Normalzeit organisiert. „Die geschenkte Stunde“ erinnert an das Ende der Sommerzeit und daran, dass man am nächsten Tag eine Stunde länger schlafen kann. Auch in diesem Jahr lädt der Verein am 30. Oktober wieder in die Marienkirche ein, um eine schöne Zeit mit Musik und Geschichten zu ermöglichen. Diesmal mit dem Duo Maroni aus Erfurt. Beginn ist 19 Uhr.

Mit Musik jiddischer Lebensart, Liebe und Lebenslust nach dem Holocaust und jüdischer Musik aus Israel sind die Musiker mit unterschiedlichen Programmen für verschiedene Anlässe unterwegs. Die Musik und die Geschichten des jüdischen Volkes erzählen von ihrer wechselvollen Geschichte und von ihrer tiefen Spiritualität, ihrem Humor und ihrem Einfallsreichtum.

Jüdische Lieder mit Herz und Seele

Es ist laut Kulturverein eine Art des Widerstandes, die vielen verfolgten und bedrohten Völkern das Überleben garantiert und ihr Leid ertragbar zu machen scheint. Es ist die Begegnung mit „dem Heiligen im Alltäglichen“ - Widerstandsfähigkeit durch Kunst, Freude, Liebe, Humor und Empathie.

Das Duo bringt an diesem Abend jüdische Lieder mit Herz und Seele zu Gehör. Mit Geige und Gitarre spielen die beiden Musiker Klezmermusik, die mit ihrer tiefen Gefühlswelt von Verzweiflung bis hin zur puren Lebensfreude reicht. Geige und Zimbel sind die älteste Besetzung der Klezmeorim – der traditionellen jüdischen Hochzeitsmusiker, die zu unterschiedlichen Anlässen zum Tanz aufspielen. Zwischendurch gibt es Anekdoten aus der jüdischen Welt.

›› Karten im Vorverkauf (10 Euro) bei Teekunst Peche, Gutes Buch und Rissmann&Krüger. Abendkasse: 12 Euro.