Sangerhäuser Till Blättermann hofft auf Start bei U20-EM in Tallin

Sangerhausen - Das sieht man ganz selten: Blitzstarter Till Blättermann (U20) blieb am Start sitzen. Trotz allem sprintete Blättermann, die Sangerhäuser Sprinthoffnung, beim traditionellen Pfingstsportfest am Sonntag in Weinheim mit 10,64 Sekunden über die 100 Meter im Finale zu einer neuen persönlichen Bestleistung. Die 10,63 Sekunden im Vorlauf, den er klar gewann, wurden sprichwörtlich vom Winde verweht. 3,6 Meter je Sekunde – das war des Guten zu viel und „nicht bestenlistenfähig“ wie es sportbürokratisch heißt.

Also blieb es bei den 10,64 Sekunden. Seine „alte“ Bestzeit aus dem Vorjahr stand übrigens bei 10,71 Sekunden. Eine beachtlich Verbesserung und das schon zu Beginn der Corona bedingten Saison. „Das war schon ärgerlich“, zeigte sich Blättermann in der Analyse des Laufs ein bisschen „angefressen“. „Ich saß noch im Startblock und sah die anderen schon vor mir rennen“. So blieb bei der Hatz zur Spitze am Ende noch ein respektabler dritter Platz. In neuer Bestzeit. Der Sieger – Marvin Orthmann (LC Paderborn) - war im Vorlauf mit 10,70 Sekunden noch deutlich hinter Blättermann eingelaufen. Und: der Paderborner kam im Finale auf sensationelle 10,50 Sekunden.

Trotz allem bescheinigte SV-Halle-Trainer Burkhard Gäbel seinem Schützling „eine gute Leistung“ und auf gutem Weg zur U20-Europameisterschaft, die vom 15. bis 18. Juli in Tallin (Estland) stattfindet. In Tallin soll Blättermann, wenn es nach der Sprint-Bundestrainerin Claudia Marx geht, auch in der deutschen 4 mal 100-Meter-Staffel dabei sein. In Mannheim soll dafür in zwei Wochen noch die Europameisterschafts-Norm geknackt werden. Die 40,75 Sekunden sind eine anspruchsvolle – „aber lösbare Aufgabe“, sagt dann auch Blättermann hoffnungsvoll. Beim Training in halleschen Gefilden hatte Till Blättermann jüngst für einiges Erstaunen gesorgt. Da sprintete der Polizeianwärter die 30 Meter mit fliegendem Start sage und schreibe wie der Blitz in nur 2,80 Sekunden über die Messstrecke. „Das war ganz schön schnell“, so der Kommentar von seinem SV Halle-Trainer Gäbel. (mz)