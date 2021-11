Sangerhäuser Stadträtin Gesine Liesong gibt ihr Mandat auf

Sangerhausen/MZ - Sie war eine Stadträtin der ersten Stunde. Seit 1990 arbeitete Gesine Liesong in dem Gremium mit, brachte ihre Ideen ein und sagte dort und woanders in der Öffentlichkeit klipp und klar ihre Meinung - auch wenn das nicht allen gefiel. Allerdings immer mit dem Ziel, die Stadt voranzubringen. In der jüngsten Sitzung quittierte die 77-Jährige, wie sie selbst sagte, nun den Dienst und gab ihr Mandat ab. Liesong machte vor allem ihre Gesundheit für ihren Schritt verantwortlich: Die frühere Hautärztin hört schlecht und die Akustik in der Zwei-Felder-Halle in Riestedt, in der der Stadtrat zuletzt mehrfach tagte, ist so schlecht, dass sie nur die Hälfte verstanden habe und mit einem dicken Kopf nach Hause gegangen sei.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte Liesong. Lachend, weil sie sich künftig viel Aufwand erspare und weinend, weil sie ihre ehrenamtliche Arbeit immer gern gemacht habe. Sie bleibe aber auch weiter eine grüne Bürgerbewegte oder eine bürgerbewegte Grüne, sagte sie. So ist zu erwarten, so dass sie sich auch ohne Ratsmandat weiter einbringen wird. Liesong hatte bereits die politische Wende 1989 in Sangerhausen maßgeblich mitgeprägt. Sie war Mitbegründerin und Sprecherin des Neuen Forums und einer der Hauptakteure bei den Dienstagsdemos. Bis heute arbeitet Liesong in der Bürgerinitiative Sangerhausen (BIS) mit, die sich aus dem Neuen Forum gegründet hat. Sie war im Kriseninterventionsteam tätig und ist Mitglied der Initiativen „Erinnern und Gedenken“ sowie „Sangerhausen bleibt bunt“, die sich gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzen.

In einem Wort an ihre Stadtratskollegen sprach sie die Diskussionskultur an. Sie sollten bei allem Streit mit Anstand und Würde miteinander umgehen und Kompromisse suchen. Liesong zitierte dazu Pfarrer Karl-Heinz Ducke. Der Kirchenmann, der 1989 den Runden Tisch in Berlin moderierte, hatte gesagt. „Nun bist du mit dem Kopf durch die Wand, aber was willst du in der Nachbarzelle?“ Außerdem sollten die Räte bei jeder Entscheidung an nachfolgende Generationen denken: „Wir sollten uns immer bewusst sein, dass wir nur eine Welt haben.“