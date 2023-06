Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - In rund zwei Monaten ist es soweit: Am 23. August will die Stadt Sangerhausen mit einer Festveranstaltung den sogenannten Goldenen Saal im Südflügel des Neuen Schlosses der Öffentlichkeit übergeben. Das Gebäude war in den vergangenen Monaten mit Millionenaufwand saniert und mit einem neuen Eingang vom Hof des Neuen Rathauses aus versehen worden. Der Saal soll so auch unabhängig von den Öffnungszeiten des Amtsgerichts, das in dem früheren Schloss seinen Sitz hat, genutzt werden können.