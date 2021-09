Sangerhäuser Stadtrat lehnt Geldentnahme aus Kommunalen Gesellschaften ab

Sangerhausen/MZ - Am Ende wurde es persönlich: In namentlicher Abstimmung hat es Sangerhausens Stadtrat abgelehnt, insgesamt 350.000 Euro aus Kommunalen Gesellschaften zu entnehmen. Die Entscheidungen fielen jeweils mit großer Mehrheit. Eigentlich sind die 250.000 Euro der Kommunalen Bädergesellschaft (KBS) und die 100.000 Euro der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) bereits fest im Haushalt für dieses Jahr verplant. Beim Beschluss darüber im November vergangenen Jahres waren die Entnahmen aber mit sogenannten Sperrvermerken versehen worden, so dass noch einmal extra darüber debattiert werden musste.

OB Sven Strauß (SPD) warb für den Beschluss. Beide Firmen seien dadurch nicht gefährdet. Es sei auch nicht verwerflich, dass die Gesellschaften helfen, allgemeine Aufgaben zu finanzieren. Harald Koch (BIS) beispielsweise lehnte das ab. Er sei dagegen, Mieter mit ihrer Miete zur Konsolidierung des städtischen Haushalts heranzuziehen. Andere erinnerten an den Sanierungsstau an den SWG-Gebäuden und den geplanten Umbau des Stadtbades, den die KBS in den nächsten Jahren zu stemmen habe. Sie setzten sich am Ende klar durch.