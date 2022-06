Sangerhäuser soll Drogen in Wohnung angebaut haben - fünf Jahre Haft drohen

Sangerhausen/Halle - Es war ein klassischer Zufallsfund: Bei einem Einsatz am 28. November 2020 in einem Wohnblock in der Sangerhäuser Ernst-Putz-Straße hatten Polizisten auf einmal starken Cannabisgeruch in der Nase. Der kam aus einer Wohnung. Als der Mieter die Tür öffnete, verstärkte sich der Geruch noch, so dass die Beamten die Wohnung kontrollierten. Womit sie nicht gerechnet hatten, hinter der Tür befand sich eine professionell angelegte Plantage mit Cannabispflanzen, die bis zu 130 Zentimeter hoch waren. Sie wurden künstlich beleuchtet, bewässert und belüftet. Damit man die Plantage von außen nicht sah, waren die Fenster mit Holzplatten zugestellt und mit Alufolie beklebt.

