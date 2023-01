Blutige Auseinandersetzung an Ostern Sangerhäuser schwer verletzt - Urteil gegen Täter ist gefallen

Bei einer Auseinandersetzung an Ostern 2022 wurde ein 51-Jähriger lebensbedrohlich mit einem messerähnlichen Gegenstand verletzt. Was an dem Abend geschehen ist und welche Strafe der Täter erhalten hat.