Endlich wieder offene Türen Sangerhäuser Scholl-Gymnasium präsentiert sich und Chöre laden zum Frühlingskonzert

Tag der offenen Tür am Scholl-Gymnasium: Los geht es am Samstag schon um 8 Uhr - dann kann man Probeunterricht in verschiedenen Fächern miterleben, bevor sich die Fachschaften in den Räumen präsentieren.