Beim szenischen Gottesdienst in Sankt Ulrici werden die Namen der verfolgten Täufer laut genannt. Pfarrerin Margot Runge

Sangerhäuser Pfarrerin erinnert an Täufer

In der Reformationszeit verfolgt

Sangerhausen - Anna Kremin aus Liedersdorf, Wilhelm Knaut aus Holdenstedt, Wolf Goldener aus Riestedt, Else Keywitz Witwe des Martinsriether Bäckers, die Liste der Namen ist lang, welche von den Besuchern des szenischen Gottesdienstes in der Sangerhäuser Kirche Sankt Ulrici erstmals laut ausgesprochen werden. Pfarrerin Margot Runge hatte zu Beginn des Gottesdienstes Zettel ausgeteilt, auf denen jeweils ein Name steht. Nun freut sie sich, dass die versammelte Gemeinde ihr Vorhaben mitmacht. Bei den Genannten handelt es sich um Täufer, die um ihres Glaubens Willen vor 500 Jahren verfolgt, gefoltert und getötet wurden.