Sangerhäuser können online Ideen einbringen

Sangerhausen

- Einstimmig hat der Sangerhäuser Stadtrat beschlossen, dass der Entwurf des neuen Sportentwicklungskonzepts für die Kreisstadt und ihre 14 Ortsteile öffentlich ausgelegt wird. Jetzt gibt es auch eine Internetseite dazu, auf der sich Interessierte informieren können:

Unter www.sangerhausen.de/freizeitsport erhalten sie Zugriff auf das gesamte bisher vorliegende Sportentwicklungskonzept, auf den Entwurf der Entwicklungsziele aus diesem Jahr und die Entwürfe der Wander- und der Radwanderkonzeption, die auch zu dem Gesamtpapier gehören.

Acht Wochen Zeit zur Beteiligung

Die Stadtverwaltung hofft in den acht Wochen, in denen das Verfahren laufen soll, darauf, dass sich viele Vereine und Sportgruppen sowie andere Interessierte aus der Kernstadt und den Ortsteilen beteiligen. Mit ihren Ideen, Ergänzungen und Anmerkungen soll der Entwurf überarbeitet werden.

Nach einem Diskussions- und Abwägungsprozess ist geplant, dass das neue Sportentwicklungskonzept dann endgültig im Stadtrat beschlossen wird. Wie Udo Michael, Fachreichsleiter für Bürgerservice, sagte, bezieht sich die geplante Entwicklung des Sports in der Kreisstadt nicht nur auf den baulichen Zustand und den Ausbau von Sportstätten, sondern beinhalte auch Fragen der Vereinsentwicklung und der Bewegungsförderung für alle Altersgruppen. (mz)

Meinungen, Ideen und Ergänzungen zum Entwurf des Sportentwicklungskonzepts können per Mail unter sport@stadt.sangerhausen.de oder per Post an die Stadtverwaltung Sangerhausen, Fachdienst Soziales & Sport, in 06526 Sangerhausen, Markt 7a, gerichtet werden.