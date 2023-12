Drei Filme sollen den Kindern im Sangerhäuser Kino das Warten auf die Bescherung an Heiligabend verkürzen.

Sangerhäuser Kino lockt mit Weihnachtsfilmen an Heiligabend

Sangerhausen/MZ. - Es ist seit vielen Jahren eine Tradition in Sangerhausen: Das Movie-Star-Kino am Kornmarkt lädt am Vormittag des 24. Dezember zum Weihnachtskino ein. „Ab 10 Uhr werden drei Filme gezeigt, die besonders für Kinder gedacht sind und die ihnen das Warten auf den Weihnachtsmann verkürzen sollen“, sagt Kinoleiterin Diana Ehrhardt.

Diesmal sind es der Disney-Animationsfilm „Wish“, Wonka, eine Verfilmung nach dem Kinderbuch „Charlie und die Schokoladenfabrik“, sowie „Ein Weihnachtsfest für Teddy“.

Auftritt vom Weihnachtsmann findet nicht statt

Wer mit seinen Kindern ins Kino kommen will, sollte sich aber beeilen. „,Wonka' ist bereits fast ausverkauft, bei ,Wish' steht nur noch etwa die Hälfte der Plätze zur Verfügung“, sagt die Kinoleiterin. Beim „Weihnachtsfest für Teddy“ gebe es aber noch genügend freie Plätze.

Da es sich bei „Wish“ und „Wonka“ um aktuelle Filme handele, seien auch zum Weihnachtskino die normalen Eintrittspreise zu entrichten. Beim etwas älteren „Weihnachtsfest für Teddy“ zahlen Kinder und Erwachsene dagegen nur sechs Euro pro Person.

Auf einen Auftritt des Weihnachtmanns beim Weihnachtskino muss diesmal aus personellen Gründen verzichtet werden. „Wir haben trotzdem ein paar kleine Geschenke für die Kinder“, wirbt Ehrhardt.

» Karten gibt es unter der Telefonnummer 03464/5 89 92 30.