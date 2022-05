Sangerhäuser Initiative gegen die Corona-Spaziergänge: Was genau dahinter steckt

Sangerhausen/MZ - Woche für Woche ziehen Menschen durch Sangerhausen, die den Sinn der Coronaschutzmaßnahmen anzweifeln und teils viel Aufmerksamkeit bekommen. Eine Gruppe von Sangerhäusern will diesen Coronaspaziergängern nun etwas entgegensetzen, um der schweigenden Mehrheit eine Stimme zu geben. Ohne erhobenen Zeigefinger oder „neue Gräben aufzureißen“, wie sie bei der Vorstellung des Aufrufs am Dienstagabend im Begegnungszentrum „Oase“ am Kornmarkt deutlich machten. Die Initiatoren werben vielmehr dafür, in der noch immer grassierenden Pandemie auf Schwächere Rücksicht zu nehmen.