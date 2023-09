Der Sangerhäuser Geschichtsverein will den Bunker „zu lebendigem Ort der Geschichte“ ausbauen. Weil es wohl keine Unterstützung seitens der Stadt geben wird, plant der Verein eine Crowdfunding-Kampagne auf eigene Faust.

Sangerhäuser Geschichtsverein will Crowdfunding-Kampagne für Bunker starten

Sangerhausen/MZ - Er zählt zu den wenigen noch vorhandenen Zeugnissen des Zweiten Weltkriegs in Sangerhausen – der Schutzbunker an der Hospitalstraße. Der Geschichtsverein will ihn erhalten und für die Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich machen.