Sangerhäuser Geschichtsverein lädt zu Online-Vortrag ein

Sangerhausen

Historikern dürfte Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels und Sangerhausen ein Begriff sein. An sie aber auch an alle anderen ist das Angebot des Geschichtsvereins Sangerhausen gerichtet, am Freitag, 23. April, an einem digitalen Vortrag teilzunehmen. In seiner Reihe möchte der Geschichtsverein Interessierten Sangerhausen und seine Geschichte näherbringen. Gerichtet ist die Vortragsreihe an Jung und Alt.

Wer war Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels und Sangerhausen?

Herzog Christian wurde am 23. Februar 1682 in Weißenfels geboren und gelangte nach kurzer Zeit am 23. Februar 1712 unverhofft durch den Tod seines Bruders Herzog Johann Georg als vierter Herzog von Sachsen-Weißenfels an die Regierung. Christian setzte trotz der großen Verschuldung seines Herzogtums aufwendige Bautätigkeiten fort, so auch für die Kirche in Sangerhausen (Kapelle im Neuen Schloss, 1713 eröffnet) oder auch den Bau des Goldenen Saals (1720). Sangerhausen galt als einer der Lieblingsorte des Herzogs, weshalb dieser die Stadt auch zu seiner Nebenresidenz machte. Noch heute sind die Spuren von Herzog Christian in Sangerhausen zu entdecken.

Nicht zuletzt in der Ulrichkirche. Denn dort befindet sich eines von nur drei Bildnissen des Herzogs. Es ist das prächtigste der drei, allerdings ist es auch in einem desolaten Zustand. Deswegen hat es bereits 2018 eine Voruntersuchung für eine Restauration gegeben. Für diese werden seit geraumer Zeit Spenden gesammelt. Die Kosten schätzt man auf 65.000 Euro. Ein Teil davon soll über Fördermittel bereitgestellt werden.

Anregungen für Tagesausflüge bei der Veranstaltungsreihe

Das Projekt und vor allem die Person, die auf dem Bild in der Ulrichkirche zu sehen ist, sind nun das Thema der dritten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Sangerhausen im Wandel der Zeit“ des Vereins für Geschichte von Sangerhausen und Umgebung. Helmut Loth, Vorsitzender des Vereins, und Günther Wagner, Verwalter des Bildarchivs Sangerhausen und zweiter stellvertretender Vorsitzender, werden die Spuren suchen, die der Weißenfelser in Sangerhausen hinterlassen hat. Es geht aber auch über die Stadtmauer hinaus zum Kloster Memleben und nach Weißenfels und es gibt Anregung für Tagesausflüge in die nähere Umgebung.

›› Wer der Veranstaltung beiwohnen will, muss sich bis spätestens Freitag, 15 Uhr, über die Mailadresse Sangerhausen-im-Wandel-der-Zeit@gmx.de anmelden und bekommt einen Link für die Zoom-Konferenz sowie Informationen zugeschickt. Spendenkonto bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz: IBAN: DE59 8005 50080340192003, BIC: NOLADE21EI (mz/Joel Stubert)