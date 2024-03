Manfred Worch von der Freiwilligen Feuerwehr Sangerhausen erhält für seine Verdienste das „Deutsche Feuerwehrabzeichen in Gold“. Dabei war der Start in seine Feuerwehrkarriere eher eine Notlösung ...

Sangerhausen/MZ. - Viel geredet wurde am Samstagabend zur und nach der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sangerhausen. Der passendste Satz des Abends kam dabei allerdings nicht von einem Feuerwehrmann. Peter Scholze, Ortsbeauftragter des THW Sangerhausen, sprach ihn. „Manfred, du hast es dir verdient.“ Sechs Worte, die jeder der Anwesenden sofort unterschrieben hätte.

Ehrung mit dem „Deutschen Feuerwehrabzeichen in Gold“

Die Lobesworte galten Manfred Worch, der kurz zuvor aus den Händen von Oberbürgermeister Sven Strauß das „Deutsche Feuerwehrabzeichen in Gold“ und damit die höchste staatliche Auszeichnung für Feuerwehrleute erhalten hatte.

Am „Verdienst“ der Auszeichnung gab es keinen Zweifel, das machten Scholze, Strauß, der Sangerhäuser Wehrleiter Thomas Schröter und alle, die sich an diesem Abend zu Wort meldeten, klar. „Bemerkenswerter Mensch, Freund, von der Feuerwehr besessen“, mit all diesen Worten charakterisierten sie den 70-Jährigen, der wie nur wenige die Feuerwehr in Sangerhausen und im Landkreis in den letzten Jahren geprägt und mitgestaltet hat.

Feuerwehrkarriere als Notlösung

Dabei war der Start in seine Feuerwehrkarriere eher eine Notlösung. „Ich war damals schon 25 Jahre. Auf Arbeit haben sie mich bekniet, dass ich in die Kampfgruppe eintreten sollte. Das wollte ich nicht. Deshalb bin ich zur Feuerwehr gegangen. Da haben sie mich mit der Kampfgruppe in Ruhe gelassen“, lacht er noch heute über den Start, auf den eine Karriere bis hin zum Wehrleiter führte, folgen sollte.

Bereut hat er den Eintritt in die Feuerwehr nie. Manfred Worch, gelernter Elektromonteur und später als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Sangerhausen in der Region bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“, war von Anfang an in seiner Wehr mittendrin statt nur dabei. „Ich war ziemlich schnell begeistert von der Feuerwehr“, sagt er, mittlerweile zum Hauptbrandmeister aufgestiegen, beim Rückblick auf die Anfänge.

Bis zum Kreisbrandmeister in den Jahren 2001 bis 2007 schaffte er es. „Damals bin ich von Dezember bis April zu jeder Jahreshauptversammlung im Kreis gepilgert, das ging auch“, erzählt er von dieser Zeit, die mit dem Zusammenschluss der Feuerwehren der Kreise Mansfelder Land und Sangerhausen für ihn endete.

Im Krankenhaus abgestürzt

Und noch etwas darf in seiner persönlichen Feuerwehrchronik nicht fehlen. „Beim Brand vom Kreiskrankenhaus am 19. Juni 1989 bin ich beim Einsatz abgestürzt. Drei Meter tief ging es da durch die Decke. Ich habe mir einen Lendenwirbel gebrochen, bin haarscharf an einer Querschnittslähmung vorbeigeschrammt“, erzählt er. An seiner Begeisterung für die Feuerwehr änderte der Unfall nichts.

Mit 70 Jahren darf er nicht mehr am aktiven Dienst teilnehmen. Verbunden mit der Feuerwehr ist der Wettelröder aber noch immer. Seit der Wende agiert er im Landesverband als Wettkampfschiedsrichter. Auch hier hat Worch seine Erfahrung und seine Leidenschaft eingebracht.

Nichts von der Ehrung gewusst

Mittlerweile ist er internationaler Kampfrichter, war bei Deutschen Meisterschaften im Einsatz und könnte sogar bei der Feuerwehr-Olympiade amtieren. Was ihn besonders freut: „Da gibt es keine Altersgrenze, das kann ich noch ein paar Jahre machen. Man muss halt nur drei Tage am Stück stehen können.“

Gefreut hat sich Manfred Worch natürlich über die hohe Auszeichnung und die Lobreden. Und sagt: „Ich habe von der Auszeichnung nichts gewusst. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich habe mich drüber gefreut. Aber viel wichtiger als so eine Auszeichnung ist mir der Dank der Menschen, denen wir Feuerwehrleute geholfen haben. “