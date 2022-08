Sangerhäuser CDU will in der Stadt Bäume gießen

Sangerhausen/MZ - Welke Blätter,verdorrtee Äste - so manchen Baum hat es in Sangerhausen ganz schön erwischt. Um noch zu retten, was zu retten ist, will nun die CDU-Stadtratsfraktion zur Gießkanne greifen. „Es sieht ja leider nicht nach flächendeckendem Regen aus“, sagt Frank Schmiedl, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im Stadtrat. Man habe deswegen bereits IBC-Fässer organisiert, um diese mit ihren rund 1.000 Litern Fassungsvermögen zum Gießen der Bäume einzusetzen. So könne man durchaus an die 10.000 Liter auf die Bäume verteilen. Man wolle vor allem dort gießen, wo Bäume frisch gepflanzt seien, so Schmiedl, der sich durch die jüngsten MZ-Berichte zum Zustand der Bäume auf dem Stadtgrün animiert fühlt. Es gehe vor allem darum, Nachahmer zu finden. „Deswegen wollen wir eine Challenge daraus machen“, sagt Schmiedl. Er greift damit die Vorgehensweise auf, die häufig im Internet genutzt wird. Dabei absolvieren Menschen Aufgaben, so genannte „Challenges“, und nominieren im Anschluss eine beliebige Anzahl an Leuten, die diese „Challenge“ auch machen müssen. So entwickelt sich eine Art Schneeballsystem, meist werden dadurch Spenden eingesammelt. Eine dieser berühmten Challenges war vor einiger Zeit die „Ice-Bucket-Challenge“, bei sich die Menschen freiwillig Eiskübel über den Kopf schütteten und danach andere nominierten, es ihnen gleich zu tun. Dadurch sollte auf die Krankheit ALS aufmerksam gemacht und Spenden gesammelt werden.