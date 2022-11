Sangerhäuser Bürgerinitiative lädt zu Bürgerforum in Sachen Energiekrise

Veranstaltung am Dienstagabend in der Jacobikirche: Landrat, OB sowie die Chefs der Stadtwerke und der Wohnungsbaugesellschaft stehen Rede und Antwort.

Sangerhausen - Seit Wochen laufen die Vorbereitungen. 100 Flyer haben die Mitglieder der Bürgerinitiative Sangerhausen (BIS) in der gesamten Stadt für ihr Bürgerforum zur Energiekrise verteilt, das am kommenden Dienstag ab 19 Uhr in der Jacobikirche stattfinden wird. Es steht unter dem Motto: „Die Welt steht Kopf - nichts ist mehr, wie es war!“