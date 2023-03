Sangerhausen/MZ - Viel Geld soll in den nächsten Jahren in Sangerhausen investiert werden. Das Förderprogramm zum Kohleausstieg „Sachsen-Anhalt Revier 2038“, in dem MSH insgesamt 400 Millionen Euro erhält, macht es unter anderem möglich. Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) stellte am Donnerstagabend im Stadtrat zwei weitere Projekte vor, die zu den beiden bereits bekannten Vorhaben der Stadt dazukommen.

