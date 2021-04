Sangerhausen will erneut gegen die Kreisumlage klagen

Sangerhausen

Nach 2017, 2018, 2019 und 2020 will die Stadt Sangerhausen offenbar auch in diesem Jahr gegen die vom Landkreis Mansfeld-Südharz erhobene Kreisumlage klagen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die nächste Stadtratssitzung am 6. Mai hervor, auf der das Thema auf der Tagesordnung steht. In der Vorlage heißt es: „Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verringerung von 69.513 Euro zu verzeichnen.“ Dennoch sei die Höhe der festgesetzten Kreisumlage in Höhe von insgesamt 11,6 Millionen Euro, so wörtlich, „weiterhin tragisch“, da die Stadt Sangerhausen seit Jahren nicht mehr in der Lage sei, ihren Haushalt auszugleichen.

Die Stadtverwaltung verweist weiter darauf, dass der Landkreis in einem Anhörungsschreiben selbst bilanziere, dass die Kommunen in MSH insgesamt nicht ausreichend finanziert seien. „Die Stadt Sangerhausen ist nach wie vor der Auffassung, dass ein festgesetzter Kreisumlagesatz rechtswidrig ist, wenn die betroffene Gemeinde allein durch die Kreisumlage strukturell unterfinanziert ist“, heißt es in dem Papier für die Stadträte.

Sangerhausen klagt gegen Rückzahlung der Kreisumlage von 2017

Die vom Kreis festgesetzte Kreisumlage berücksichtige auch nicht das verfassungsmäßig verbürgte Recht der Gemeinden auf kommunale Selbstverwaltung. Für dieses sei nämlich eine finanzielle Mindestausstattung nötig. In dem Papier wirft die Stadt dem Kreis weiter vor, die finanzielle Situation der Kommunen „nicht ausreichend betrachtet und gewürdigt“ zu haben. Die festgesetzte Kreisumlage sei allein der desolaten Haushaltslage des Landkreises geschuldet, der seit Jahren eine Unterfinanzierung durch das Land billigend in Kauf nehme.

Stimmt der Stadtrat für die Klage, ist mit Gerichts- und Anwaltskosten von rund 200.000 Euro zu rechnen. Die erste Klage vor dem Verwaltungsgericht in Sachen Kreisumlage für 2017 hatte die Stadt gewonnen. Allerdings wurde sie dann durch einen Kreistagsbeschluss verpflichtet, das Geld der Umlage erneut zu zahlen. Das wirkt sich derzeit stark auf die Liquidität der Kreisstadt aus. Die Stadt klagt auch gegen die Rückzahlung. (mz/Frank Schedwill)