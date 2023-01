Ekel in Altkleiderboxen Volle Babywindeln, Hausmüll, tote Tiere, Schlachtabfälle machen Kleiderspenden in Sangerhausen unbrauchbar

In den Altkleiderboxen des DRK in Sangerhausen landen immer wieder Dinge, die den kompletten Inhalt verderben. Die Sachen für Bedürfte werden somit unbrauchbar. Wer macht so etwas?