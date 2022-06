Sangerhausen verschickt Bescheide: Wie Grundstückseigentümer Geld sparen können

Sangerhausen - Mehr als 31 Millionen Euro von Bund, Land und Kommune sind in über 30 Jahren seit der Wende in die Sangerhäuser Altstadt geflossen. Mit diesem Geld wurden Straßen und Plätze erneuert, Parkplätze gebaut, Spielplätze errichtet, wichtige Gebäude saniert und fast 500 Baumaßnahmen an privaten Gebäuden gefördert. Das Zentrum ist dadurch regelrecht aufgeblüht, das Wohnen in der Altstadt ist wieder gefragt. Allerdings endet 2024 die Stadtsanierung in der Innenstadt. Dann soll die Sanierungssatzung aufgehoben werden, was Folgen für die Menschen hat, die Grundstücke im Sanierungsgebiet besitzen. Denn nach dem Ende der Arbeiten ist die Stadt verpflichtet, in einem komplizierten Verfahren einen sogenannten Ausgleichsbetrag zu erheben.

