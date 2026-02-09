Bald nur noch 25.000 Einwohner Sangerhausen verliert immer weiter Einwohner – was das für die Stadt bedeuten könnte
Sangerhausen verliert weiter Einwohner und könnte bald unter die Marke von 25.000 fallen. Das hätte zum Beispiel Auswirkungen auf künftige Wahlen. Warum die Zahlen sinken und welche Faktoren die Entwicklung bestimmen.
09.02.2026, 10:15
Sangerhausen/MZ. - Sangerhausen steuert auf die Marke von 25.000 Einwohnern zu. Setzt sich der aktuelle Bevölkerungsverlust fort, dürfte die Kreisstadt bereits Ende 2027 oder Anfang 2028 unter diese Grenze fallen.