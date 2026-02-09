Bald nur noch 25.000 Einwohner Sangerhausen verliert immer weiter Einwohner – was das für die Stadt bedeuten könnte

Sangerhausen verliert weiter Einwohner und könnte bald unter die Marke von 25.000 fallen. Das hätte zum Beispiel Auswirkungen auf künftige Wahlen. Warum die Zahlen sinken und welche Faktoren die Entwicklung bestimmen.