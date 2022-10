Sangerhausen prüft, wie viel Sparpotenzial in den Straßenlaternen steckt

Auch bei den Stadtwerken Sangerhausen (SWS) ist man sich darüber bewusst, dass über die Dämmerungsschalter an den Laternen Energie gespart werden kann.

Sangerhausen/MZ - In diesen Tagen wird viel übers Energie sparen nachgedacht. Im Sangerhäuser Stadtrat äußerte Stadtratsmitglied Harald Koch (BIS) einen Vorschlag, wie man möglicherweise noch etwas einsparen könnte. Seiner persönlichen Wahrnehmung zufolge könne man - etwa im Othal - die Straßenbeleuchtung später am Abend einschalten und früher am Morgen wieder aus.