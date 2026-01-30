Hoffnung auf Millionen an Fördermitteln Sangerhausen plant Generalsanierung zweier maroder Turnhallen – wann es soweit sein könnte
Die Stadt Sangerhausen möchte zwei stark genutzte, aber marode Turnhallen umfassend sanieren – und setzt dabei auf Millionenhilfen aus einem Bundesprogramm. Unklar ist aber, ob das Geld bewilligt wird.
Aktualisiert: 30.01.2026, 16:05
Sangerhausen/MZ. - Sie sind teils ohne Heizung, in einem schlechten Bauzustand und es regnet sogar hinein: Jetzt sollen aber die Turnhallen an der Sangerhäuser Goethegrundschule und im Sportpark Friesenstadion nach dem Willen von Stadtverwaltung und Stadtrat generalsaniert werden.