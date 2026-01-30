Die Stadt Sangerhausen möchte zwei stark genutzte, aber marode Turnhallen umfassend sanieren – und setzt dabei auf Millionenhilfen aus einem Bundesprogramm. Unklar ist aber, ob das Geld bewilligt wird.

Stadionmitarbeiter Marcus Rauer zeigt in der maroden Turnhalle im Friesenstadion die Stellen, an denen Nässe in das Gebäude eindringt.

Sangerhausen/MZ. - Sie sind teils ohne Heizung, in einem schlechten Bauzustand und es regnet sogar hinein: Jetzt sollen aber die Turnhallen an der Sangerhäuser Goethegrundschule und im Sportpark Friesenstadion nach dem Willen von Stadtverwaltung und Stadtrat generalsaniert werden.