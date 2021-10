Sangerhausen: Paar gerät in heftigen Streit - Passant mischt sich ein und wird bedroht

Ein Paar geriet in Sangerhause auf offener Straße in einen lautstarken Streit.

Sangerhausen/ DUR - Ein 38-jähriger Mann war am Mittwochabend in Sangerhausen mit seiner Partnerin unterwegs. Auf offener Straße geriet das Paar dann in einen Streit.

Gegen 20 Uhr mischte sich ein 19-Jähriger Passant in die hitzige Streitsituation und wurde von dem 38-Jährigen daraufhin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht. Der 19-Jährige entfernte sich darauf hin.

Wenige später befand sich das Paar immernoch in einem lautstarken Streit. Ein weiterer Passant, ebenfalls 19 Jahre alt, wurde auf die Situation aufmerksam, es kam zu einem Handgemenge. Erneut wurde auch er mit dem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht.

Anschließend flüchtete der 38-Jährige, gegen ihn laufen nun Ermittlungen. Seine Partnerin wurde vom Passant nach Hause gebracht. Verletzt wurde während diesem Vorfall niemand.