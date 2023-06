Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Hochbetrieb beim Berg- und Rosenfest im Sangerhäuser Europa-Rosarium: Am Samstag konnte der in voller Blüte stehende Rosengarten an die 2.600 Tagesbesucher begrüßen. Allein 22 Busse hatten sich für den Samstag angemeldet, berichtete Heiko Leßmann von der Rosenstadt Sangerhausen GmbH.