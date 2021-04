Sangerhausen gibt den Platz am Mühlendamm offiziell frei

Die Instandsetzungsarbeiten an der Gonnastützmauer in Sangerhausen sind beendet. Nun wurde der Platz am Mühlendamm offiziell freigegeben.

Sangerhausen

Mit der Übergabe des vierten Bauabschnitts hat die Sanierung der Gonnastützmauer im Bereich Ernst-Thälmann-Straße und der Breitbarthstraße in Sangerhausen am Mittwochnachmittag ihren Abschluss gefunden. Seit dem Baubeginn im Jahr 2013 erhielt die Gonna auf 450 Metern eine instandgesetzte Uferbefestigung. Nach zwei Jahren sind nun die Instandsetzungsarbeiten an der Gonnastützmauer, dem Gehweg Mühlendamm, der Zufahrtsbrücke sowie der Platzgestaltung im vierten Bauabschnitt beendet.

„Etwa zwei Jahre hat der vierte Bauabschnitt der Gonnastützmauer und der Herrichtung dieses Platzes in Anspruch genommen. Wir haben hier auch ordentlich Geld verbaut. Etwa 1,32 Millionen Euro waren es für diesen vierten Bauabschnitt. Wir haben auch 39 neue Bäume gepflanzt und zahlreiche Weißbuchen für die Hecken hierher gebracht“, sagte Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) bei der Übergabe. Dies sei ein „ganz wichtiger Punkt an der Stelle nach 30 Jahren Stadtsanierung, aber es ist ganz sicherlich nicht der Schlusspunkt, sondern eine wichtige Etappe hier an der Gonna“, so der Oberbürgermeister, der den Platz am Mühlendamm anschließend gemeinsam mit Klaus Peche, dem Vorsitzenden des Sanierungsausschusses, offiziell freigab.

Oberbürgermeister Sven Strauß und Klaus Peche (Vors. Sanierungsausschuss) geben den Platz frei. (Foto: Maik Schumann)

Der vierte Bauabschnitt an der Gonnastützmauer in Sangerhausen ist beendet

Die Gestaltungsprinzipien und auch die technische Konstruktion der vorangegangenen Bauabschnitte seien beim vierten Bauabschnitt wieder aufgegriffen worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. So sei die Gründung wegen der problematischen Baugrundverhältnisse abermals mittels Brunnenringen erfolgt. Die eigentliche Stützwand selbst sei eine eingefärbte Stahlbetonwand, welche durch die Verwendung einer Strukturmatrize eine Verblendung mit Natursteinen simuliere, so die Stadtverwaltung. Der Parkplatz habe zudem eine Bedarfsausfahrt erhalten.

Außerdem seien Teile des vorhandenen Parkplatzes und der Straße am Mühlendamm zu einem öffentlichen Platz mit einer Bankskulptur in Gabionenoptik umgebaut worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die vier Bauabschnitte und die Frage der Finanzierung hätten zu der Gesamtbauzeit von acht Jahren geführt, erläuterte Marina Becker, Sprecherin der Stadt Sangerhausen. Das sei aber ganz normal. „Das Ergebnis kann sich ja sehen lassen“, so Becker. (mz/Roman Fürst)