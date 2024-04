Bei der Wahl zum Oberbürgermeister am Sonntag in Sangerhausen erreichen Torsten Schweiger (CDU) und Andreas Gehlmann (AfD) die meisten Stimmen. Sie treffen nun in zwei Wochen erneut aufeinander.

Sangerhausen geht in 14 Tagen in die Stichwahl

Sangerhausen/MZ. - Es kam, wie es viele Beobachter erwartet hatten: Torsten Schweiger (CDU) und Andreas Gehlmann (AfD) ziehen in vierzehn Tagen in die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Sangerhausen. Der zweite Wahlgang wird notwendig, weil im ersten am Sonntag keiner der fünf Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.