Sangerhausen gedenkt am 18. April der Corona-Opfer

Sangerhausen

Auch in Sangerhausen wird man am 18. April der Toten gedenken, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus ums Leben gekommen sind. Damit ist die Rosenstadt Teil einer bundesweiten Aktion, die ursprünglich von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier initiiert wurde. „Als Zeichen des Zusammenhalts in dieser schwierigen Situation wird die Stadt Sangerhausen an diesem Tag mit Trauerbeflaggung am Rathaus der Verstorbenen gedenken und das Vorhaben des Bundespräsidenten mittragen“, so Oberbürgermeister Sven Strauß.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sind über 78.000 Menschen in Städten und Gemeinden in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Um den in der Pandemie Verstorbenen zu gedenken, richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. April 2021 eine zentrale Gedenkveranstaltung aus. Der Deutsche Städtetag regt dazu an, dass sich möglichst viele Städte dem Gedenken anschließen und mit zahlreichen Akten an alle Verstorbenen in dieser Zeit zu erinnern und gemeinsam zu trauern, heißt es in einer von der Stadt Sangerhausen herausgegebenen Pressemitteilung. (mz/Joel Stubert)