Sangerhausen - Feuerwehreinsatz: Containerbrand am Heiligen Abend

Von wegen Heiligabend gemütlich unterm Christbaum sitzen: Die Sangerhäuser Feuerwehrleute wurden am 24. Dezember, 20.25 Uhr, zum Einsatz gerufen.

An einer Bushaltestelle in der Wilhelm-Koenen-Straße in Sangerhausen brannte ein Container. Unklar ist, ob er mutwillig oder fahrlässig in Brand gesetzt wurde. (mz/bth)