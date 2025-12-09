Solisten und Ensembles bringen in weihnachtliche Stimmung. Die Tickets gibt es zum Mini-Preis.

Sangerhausen/MZ. - Musik gehört zur Vorweihnachtszeit wie Plätzchenbacken und Geschenkeeinwickeln. Und so geht es an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz in diesen Tagen regelrecht Schlag auf Schlag. Gerade noch haben die jüngsten Talente beim Nikolauskonzert begeistert, da steht schon das Weihnachtskonzert vor der Tür.

Am Freitag, 12. Dezember, werden ab 19 Uhr verschiedene Solisten und Ensembles im festlich geschmückten Ludowingersaal am Alten Schloss in Sangerhausen beschwingte und besinnliche Melodien erklingen lassen. „Wir möchten mit diesem Konzert der besonderen Art Vorfreude auf die Festtage verbreiten und das Publikum mit Weihnachtsmelodien sowie klassischer oder beschwingter Musik aus aller Welt erfreuen“, kündigt Musikschulleiterin Peggy Bitterolf an.

Stimmungsvoll werden das Streich- und das Gesangsensemble zum Träumen anregen, verspricht Bitterolf. Das Blasorchester lässt schwungvolle Christmas-Songs hören, während die Kammermusikgruppen mit Klarinetten, Trompeten oder Violinen sowie den Solisten am Flügel festliche Melodien erklingen lassen. Live gespielt und gesungen entfalten die festlichen Melodien nochmal eine ganz andere Wirkung als im Stream oder vom Band.

Im Ludowingersaal kann man das Konzert vom bequemen Polstersessel aus verfolgen. Eintrittskarten zum Preis von 3 Euro (für Kinder 1 Euro) gibt es im Sekretariat der Kreismusikschule oder in der Innenstadt in den Geschäften „Das gute Buch“ und „EP Schlenstedt“.