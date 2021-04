Sangerhausen erhält Liquiditätshilfe in Höhe von 2,6 Millionen Euro

Sangerhausen

Das Land greift Sangerhausen unter die Arme: Das Finanzministerium in Magdeburg hat der Kreisstadt jetzt eine Liquiditätshilfe von fast 2,6 Millionen Euro bewilligt. „Sie ermöglicht es der Stadt, auch in diesem Jahr ihre Aufgaben zu finanzieren“, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag per Presseinformation mit. Der Antrag der Stadt sei bereits am 22. April bewilligt worden, am Montag traf der Bescheid per Mail im Rathaus ein. Die Hilfe war unter anderem erforderlich geworden, weil der Landkreis Mansfeld-Südharz nicht bereit war, das Urteil zur Kreisumlage 2017 zu akzeptieren. Somit musste die Stadt über zehn Millionen Euro Kreisumlage erneut an den Kreis abführen. Die Stadt klagt gegen die Rückzahlung vor dem Verwaltungsgericht. Eine endgültige Entscheidung dazu steht noch aus.

Laut Stadtverwaltung ist die Liquiditätshilfe mit der Auflage verbunden, die Haushaltskonsolidierung fortzuführen. Die Hilfe ist auch grundsätzlich zurückzuzahlen. Hier bestehe jedoch die Hoffnung, sie in einen Zuschuss zur Deckung älterer Fehlbeträge umgewandelt werden könne. Durch die Landeshilfe ist es der Stadt nun möglich, gestundete Kreisumlagezahlungen für dieses Jahr zu begleichen. Außerdem kann die von Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) im Januar verhängte Haushaltssperre aufgehoben werden. Durch die Sperre lagen bisher eine Reihe fest geplante Investitionen auf Eis, beispielsweise konnte der geplante Pendlerparkplatz am Bonnhöfchen nicht gebaut werden. Strauß sagte: „Erneut zeigt sich, dass vernünftiges Haushalten in mehr als nur einer Hinsicht belohnt wird. Wir sind zwar lange noch nicht aus dem Gröbsten raus, befinden uns aber auf einen Erfolg versprechenden Weg. Mein Anspruch bleibt es, sowohl die Haushaltskonsolidierung konsequent weiter zu führen, als auch die sich dadurch ergebenden Freiräume für alle Sangerhäuserinnen und Sangerhäuser zu nutzen.“ (mz/Frank Schedwill)