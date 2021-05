Sangerhausen: Einbruch in Tankstelle

Sangerhausen - Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Sangerhausen klauten mehrere unbekannte Täter in der Nacht vor allem Tabakwaren.

Bei einem Einbruch in eine Tankstelle am Martinsriether Weg in Sangerhausen haben mehrere Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen Schaden von etwa 10.000 Euro angerichtet. Wie die Polizeidirektion Süd auf MZ-Nachfrage mitteilte, wurde der Geschäftsführer zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr durch den Einbruchsalarm informiert.

Die Polizei stellte fest, dass mehrere Täter das Schaufenster der Tankstelle zerschlagen und im Verkaufsbereich für Beschädigungen gesorgt hatten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Einbrecher bereits über alle Berge. "Die Tat ist innerhalb weniger Minuten passiert", hieß es von der Polizei. Die Einbrecher sollen vor allem Zigaretten und andere Tabakwaren entwendet haben. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war die Tankstelle geschlossen. Noch in der Nacht waren die Spurensicherung und ein Fährtensuchhund im Einsatz. Nun hofft die Polizei auf die Auswertung der Videoüberwachung.

Einen ähnlichen Einbruch in eine Tankstelle hatte es am Mittwochabend in Heldrungen (Kyffhäuserkreis) gegeben. Dort entwendeten die Täter Zigaretten und eine Geldkassette. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei vermutet Zusammenhänge zwischen beiden Taten.

Im Sangerhäuser Fall sollen die Einbrecher mit einem schwarzen Mercedes-Coupe zur Tankstelle gefahren und damit geflüchtet sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/67 02 93 entgegen. (mz)