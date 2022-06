Sangerhausen ehrt Thomas Wäsche mit „Goldener Rose“

Sangerhausen - Thomas Wäsche ist der 22. Preisträger der Goldenen Rose. Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) ehrte den Leiter des Erlebniszentrums Bergbau in Wettelrode am Freitagabend für seinen Einsatz bei der Rettung des Bergbaumuseums nach dem dramatischen Wassereinbruch im Februar. „Stellvertretend für all diejenigen, die unermüdlich und bis an ihre Belastbarkeitsgrenze gegangen sind und für den Erhalt und den Wiederaufbau gekämpft haben, möchte ich Ihnen diese Auszeichnung überreichen“, sagte Strauß.

