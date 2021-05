Sangerhauäuser Stadtrat sucht nach Info-Leck

Der Sangerhäuser Stadtrat will gegen eine vermeintliche "undichte Stelle" in den eigenen Reihen juristisch vorgehen.

Sangerhausen - - Die Nachricht kam damals nicht ganz unerwartet: Am 24. März berichtete die MZ unter der Überschrift „Hamster auf der Siegerstraße“ davon, dass der geplante Industriepark „Mitteldeutschland“ (IPM) auf dem seit Jahren dafür vorgesehenen Gelände an der A 38 höchstwahrscheinlich vor dem Aus steht.

Die Anwälte der Stadt sehen kaum noch Chancen, den laufenden Rechtsstreit um den vorliegenden Bebauungsplan für die Fläche mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) zu gewinnen. So hieß es in dem Text. Der bezog sich auf Informationen aus dem nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung am 18. März. Der BUND hatte gegen den B-Plan geklagt, weil auf dem Gelände Feldhamster leben. Die sind vom Aussterben bedroht und streng geschützt.

Verstoß gegen Verschwiegenheitspflicht?

Dass die Informationen ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben, wollen einige Ratsmitglieder nicht hinnehmen. Zumindest hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, die Staatsanwaltschaft Halle einzuschalten und um Ermittlungen zu bitten. Hintergrund ist ein vermuteter Verstoß gegen Verschwiegenheitspflichten eines oder mehrerer Ratsmitglieder.

Der Antrag zu den Ermittlungen kam auf Vorschlag der CDU-Fraktion zustande. Mitglied Holger Scholz begründete ihn mit den Worten: „Der Stadtrat hat sich bewusst dazu entschieden, die Beratung und Beschlussfassung im nichtöffentlichen Teil durchzuführen. Grund hierfür war und ist, dass der Rechtsstreit mit den BUND noch laufend ist und durch eine Berichterstattung die Verhandlungsposition der Stadt beeinträchtigt werden könnte.“

Nur geringe Erfolgsaussichten

Die Entscheidung zu dem CDU-Antrag fiel ohne große Diskussion und mit großer Mehrheit. Lediglich fünf Ratsmitglieder, die AfD-Fraktion und Holger Hüttel (Linke), enthielten sich der Stimme. Hüttel sagte: Er habe das Gefühl, dass durch den Antrag alle Stadträte in Verdacht geraten. OB Sven Strauß (SPD) oder der Ratsvorsitzende Andreas Skrypek (CDU) sollten eher von sich aus tätig werden, wenn sie Straftaten vermuten.

Strauß sagte: „Pressefreiheit ist ein hohes Gut.“ Pressefreiheit bedeute aber nicht, dass man der Presse alles sagen dürfe. Am Montag hat die Stadt die Strafanzeige per Post herausgeschickt. Die Leitende Oberstaatsanwältin Heike Geyer sagte, wenn die Anzeige vorliege, „wird sie ganz normal bearbeitet“.

Allerdings halte sie die Erfolgsaussichten, die „undichte Stelle“ zu finden, für nicht besonders groß. Hintergrund: Journalisten haben laut Gesetz ein Zeugnisverweigerungsrecht: Auch MZ-Informanten sind so geschützt.