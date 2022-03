Sachspenden - aber wohin? - Mitglieder des Fahrrad-Clubs suchen Anlaufstelle in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - „Wir würden gerne für die Bedürftigen in der Ukraine beziehungsweise die aus dem Kriegsgebiet Geflüchteten spenden, aber wir wissen nicht, wo wir unsere Hilfsgüter hinbringen können“, so Andreas Thieme, Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Thieme vermutet, dass er viele Dinge organisieren kann, die auch wirklich dringend gebraucht werden. Zum Beispiel Medikamente.

Aufgrund der Altersstruktur im ADFC, so erklärt er die Umstände, habe man leider immer mal auch wieder Sterbefälle in der Mitgliederschaft. Bei den Haushaltsauflösungen fallen dann beispielsweise auch ungeöffnete und noch lange haltbare Medikamente an, die in der Ukraine möglicherweise dringend gebraucht werden. „Oder andere nützliche Dinge“, so Thieme, die man möglicherweise auch hier bei der Unterbringung der Flüchtlinge gut verwenden könne. Möbel zum Beispiel, die für die Einrichtung entsprechender Unterkünfte gute Dienste leisten können.

Fahrrad-Club bietet Sicherheitswesten und Fahrradhelme an

Im Namen des ADFC bietet Thieme aber auch Sicherheitswesten und Kinderfahrradhelme an. „Wir haben wirklich das Problem, dass wir nicht wissen, wohin wir die Dinge bringen können.“ Anfang kommender Woche gibt es Thiemes Angaben zufolge wieder eine Zusammenkunft, die beispielsweise auch dafür genutzt werden könne, um gezielt Sachspenden zu organisieren, damit wirklich nur die Dinge zusammengetragen werden, die man aktuell benötigt. „Bis ins Mansfelder Land zu fahren, wo es meines Wissens nach Anlaufstellen für Spenden gibt, ist mir zu umständlich. Ich hoffe einfach, dass sich jemand bei uns meldet und wir unkompliziert eine Übergabe organisieren können.“

›› Der Kreisvorsitzende des ADFC bittet um eine Benachrichtigung per E-Mail zu möglichen Spenden-Abgabestellen unter automobilclub_sangerhausen@hotmail.com