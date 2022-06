„Rund um das Schaubergwerk“: Läufer sind heiß auf das erste große Laufevent in Grillenberg

Grillenberg/MZ - Am Mittwoch waren einige junge Leichtathletinnen vom ASV Sangerhausen in Grillenberg. Sie nahmen schon einmal Teile der Strecke in Augenschein, auf der am Sonnabend wieder jede Menge Crossläufer, Nordic Walker und Wanderer auf den Beinen sind. Der 12. Lauf „Rund um das Schaubergwerk“ mobilisiert die Lauffreunde. Und dabei nicht nur die Sangerhäuser.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<