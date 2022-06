Rottleberöder Reinhold Siebold begeht seinen 95. Geburtstag und hat manch guten Tipp weiterzugeben

Rottleberode/MZ - Morgens eine Bürstenmassage und Kneipp’sche Wechselduschen, zum Frühstück Körnermüsli - so startet Reinhold Siebold in den Tag. Sicher auch an diesem Dienstag, an dem der Rottleberöder seinen 95. Geburtstag begeht und gespannt ist, wer sich vormittags im Restaurant am Schlossteich einfindet. Eine Frage wird er wohl öfter beantworten müssen, ahnt er. „Wie ich’s gemacht habe“, schmunzelt er, „so ein gesegnetes Alter zu erreichen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<