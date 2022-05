Rottleberöder Kinder pflanzen Gemüse in Hochbeeten an

Das Gießen macht den Kindern aus der Rottleberöder Bärengruppe am meisten Spaß. Geschäftsführerin Anja Lehne (Mitte, hinten) von den Edeka-Märkten in der Region und Ilona-Karola Sahl von der Edeka-Stiftung schauen zu.

Rottleberode/MZ - Für Diana Hein und Ilona-Karola Sahl ist Rottleberode (Mansfeld-Südharz) an diesem Tag schon die zweite Station. Gleich am Morgen haben sie einen Kindergarten in Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen) besucht, jetzt steht ihr Transporter auf dem Gelände der „Thyra-Kids“. Sie sind im Auftrag der Edeka-Stiftung unterwegs, um mit Kindern Hochbeete mit Gemüse zu bepflanzen.