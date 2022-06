Rottleberöder Firma Knauf nimmt neue Einfahrt in Betrieb - Was sonst noch geplant ist

Rottleberode/MZ - Die Absperrbaken sind verschwunden: Die Rottleberöder Firma Knauf hat ihre neue Einfahrt auf das Werksgelände in Betrieb genommen. Zuschlagstoffe werden geliefert und Erzeugnisse aus dem Gipswerk abtransportiert, sofern sie nicht per Bahn auf die Reise gehen. „Täglich fahren 100 bis 150 Lkw rein und raus“, sagt Werkleiter André Materlik. „An der Zahl der Lkw hat sich trotz Corona nicht viel geändert.“ Knapp eine Million Tonnen Gips und Anhydrit werden jährlich in Rottleberode abgebaut und verarbeitet.

