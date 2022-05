Rottleberöder Firma Ante-Holz verlagert mehr Transporte auf die Schiene: Das hat seine Gründe

Rottleberode/MZ - Die Bewohner der umliegenden Orte werden bestätigen können, was auch Bergas Bürgermeisterin Katrin Treppschuh beobachtet: „Man steht nicht mehr so lange an der Kreuzung in Berga, und die Schranke am Gleis in Richtung Rottleberode ist öfter zu.“ Hintergrund ist, dass das Rottleberöder Ante-Holzwerk verstärkt Transporte auf die Schiene verlagert.

