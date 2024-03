Mit Konzerterlös der US Air Force in Europe Band unterstützen Rotarier Euro-Week. Wie viel Geld zusammengekommen ist.

Rotarier unterstützen mit Konzerterlös der US Air Force in Europe Band die Euro-Week

Sangerhausen/mz. - Sie haben sich in Sangerhausen schon einen guten Ruf erspielt – „The Ambassadors“, das Jazz-Ensemble der Band der US-Air Force in Europa. In der Rosenstadt machten die musikalischen Botschafter in Uniform jetzt zum fünften Mal Station. Wegen des Termins im März hatte der Rotary-Club als Veranstaltungsort diesmal den wetterfesten Ludowingersaal der Kreismusikschule ausgewählt.

Publikum ist begeistert

Und der war gut gefüllt, als die Ambassadors mit Jazz und Swing so richtig Vollgas gaben. Die Verstärkung durch Lautsprecher hätte es dabei gar nicht gebraucht, die Truppe hätte den Saal locker allein mit dem Klang ihrer meisterlich beherrschten Instrumente und der Stimme ihrer Sängerin bespielen können.

So fielen manche Finessen der Lautstärke zum Opfer. Die Begeisterung im Publikum konnte das nicht stoppen. Spätestens, als bekannte Hits wie „In the Mood“ und „Chattanooga Choo Choo“ ausgepackt wurden, hatten die Ambassadors alle Altersklassen im Griff und viele hätten sich statt des Konzertsessels eine Tanzfläche gewünscht.

Das Gastspiel war unterdessen nicht nur musikalisch, sondern auch finanziell ein Erfolg. Zwar treten die Ambassadors prinzipiell bei freiem Eintritt auf, die Rotarier hatten aber um Spenden für die Euro-Week gebeten, zu der das Scholl-Gymnasium im September eine Woche lang 176 Schüler und Lehrer aus 22 Ländern in Sangerhausen begrüßt.

2.000 Euro für die Euro-Week

Um ihnen ein ebenso erlebnisreiches Programm bieten zu können, wie die Scholl-Delegationen es Jahr für Jahr in den anderen Gastgeberländern erleben, wird Geld für Busfahrten und Tickets gebraucht.

Die Rotarier hatten rund 2.000 Euro für die organisatorischen Kosten der Veranstaltung getragen. In der Spendenbox raschelten nach dem Konzert knapp 1.600 Euro, beim Catering, für das Mitglieder der Theatergruppe vom Scholl-Gymnasium die Konzertbesucher mit Sekt, Saft und Brezeln versorgten, wurden rund 600 Euro umgesetzt. Den Reinerlös stocken die Rotarier jetzt auf 2.000 Euro auf, die an die Schule gehen, erklärte Poschmann auf MZ-Anfrage.

Kommt die Band im nächsten Jahr wieder? Ralf Poschmann hofft es. Und hegt insgeheim einen Wunsch: Dass man irgendwann auch mal die ganz große Concert Band der US Air Force in Europe in die Rosenstadt lotsen kann.