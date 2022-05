Rotarier suchen spannende Projekte und wollen dafür auch zahlen

Sangerhausen/MZ - Es geht wieder los: Der Rotary-Club Sangerhausen ruft auch in diesem Jahr wieder den Nachwuchs zum Wettstreit auf. Es geht um - wie die Rotarier schreiben - „interessante Projekte aus den Bereichen Bildung, Handwerk, Kunst und Kultur, Sport oder Soziales“. Wer mitmachen möchte, muss zwischen 15 und 25 Jahre jung sein, im Landkreis Mansfeld-Südharz leben sowie Schüler, Auszubildender oder junger Berufstätiger sein. Man kann sich sowohl als Solist„ dem Wettbewerb stellen als auch in der Gruppe. Wichtig ist, dass eine entsprechende Bewerbung allerspätestens am 1. September bei den Sangerhäuser Rotariern eingegangen ist - und zwar schriftlich in Form von maximal einer DIN-A4-Seite.

