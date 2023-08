Es steht fest: Rossmann errichtet zwei Jahre nach der Schließung ihrer Filiale in Sangerhausen ein neues Geschäft. Der Baubeginn dafür ist noch in diesem Jahr geplant.

So wird der neue Markt von Rossmann einmal aussehen. In den Laden rechts soll noch ein zweites Geschäft einziehen.

Sangerhausen/MZ - In wenigen Wochen soll es losgehen: Im Spätsommer dieses Jahres will die Drogeriekette Rossmann mit den Bauarbeiten für ihren neuen Markt in Sangerhausen beginnen. Dieser soll, wie mehrfach berichtet, in der Straße der Volkssolidarität entstehen.