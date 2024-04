Seit dem Einsetzen des Hochwassers am 25. Dezember stand der Betrieb für ein Vierteljahr still. Welche Erwartungen der Werkleiter für die Zukunft hat.

Roßla/MZ - - Auf dem Gelände des Kies- und Betonwerks in Roßla (Mansfeld-Südharz) erinnert kaum noch etwas an das Hochwasser, das ab Weihnachten das gesamte Areal überschwemmt hat. „Seit dem 22. März wird wieder Kies gefördert“, sagt Werkleiter Steffen René Horn. Das Betonwerk arbeitet seit Anfang März wieder. „Wir haben die Büroräume, in denen das Wasser stand, getrocknet und renoviert, Anlagen und Maschinen repariert.“ Eins aber fällt trotzdem auf: Die großen Kiesberge, die seit Jahren auf dem Betriebsgelände lagerten, sind verschwunden. „Das war unsere Reserve, die wir jahrelang aufgebaut hatten. Die sind jetzt komplett aufgebraucht worden“, sagt Horn. Nun sollen sie erneut emporwachsen.