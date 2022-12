Roßlaer Sekundarschüler stellen ihre Jugendstadtkarte vor

ROSSLA/MZ - Pilotprojekt für den Landkreis Mansfeld-Südharz: Schüler der Sekundarschule Roßla haben in den vergangenen Monaten eine Jugendstadtkarte für Roßla erarbeitet. Sie ist jetzt in einer Auflage von 250 Exemplaren in der Werbeagentur Wieprich gedruckt und öffentlich in der Schule präsentiert worden. Unterstützung bekamen die Mädchen und Jungen der damaligen 5a durch ihre Klassenleiterin Kerstin Milde, Friederike Blanck vom Kreis-Kinder- und Jugendring und Schulsozialarbeiterin Daniela Mieth.