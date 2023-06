Der Zustand des Gehweges in der Halleschen Straße in Roßla sorgt für Unmut. Das ist auch dem Bürgermeister bewusst, der ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Eigentümer hatte.

Roßla/MZ - „Wann wird der Fußweg repariert?“, fragt die Roßlaerin Sibylle Calamè in der Südharz-Ratssitzung. Denn es lässt ihr schon lange keine Ruhe mehr, in welchem Zustand sich der Gehweg in der Halleschen Straße in Höhe ihres Nachbargrundstücks befindet; das dortige, denkmalgeschützte Haus soll abgerissen werden. „Der Rad-Fußweg davor sieht saumäßig aus“, stellt die Rentnerin fest.